В Новосокольническом районе появится молочная ферма почти на 2 тысячи коров

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-05T17:33:40+03:00

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В Новосокольническом районе Псковской области появится современная молочная ферма почти на 2 тысячи голов крупного рогатого скота. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, во время поездки в район 5 сентября глава региона Михаил Ведерников заложил камень в основание нового сельхозпредприятия.

Молочная ферма появится близ деревни Насва благодаря инвестициям ОАО «Красное знамя».

- Проект по строительству молочной фермы для региона очень важен, мы готовы активно поддерживать инвесторов, которые уже успешно работают в регионе и планируют развивать свое производство, - заявил Михаил Ведерников и напомнил, что регион заключил с Министерством сельского хозяйства России договор о регулярной поддержке.

КСТАТИ

На территории новой фермы смогут найти работу более 50 жителей района. Скот на предприятии будут содержать без привязей. Сейчас строители заливают фундамент коровников и устанавливают опоры для будущих стен.

ИСТОЧНИК KP.RU