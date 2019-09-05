2019-09-05T17:53:59+03:00
Происшествия

В Псковской области истребили свыше 30 кустов дикорастущей конопли

Местные жители помогли уничтожить опасные растения
Анна БЫСТРОВА
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Подростки из военно-патриотического объединения пришли на помощь полиции.Подростки из военно-патриотического объединения пришли на помощь полиции.
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Полицейские и сотрудники ведомства по контролю за оборотом наркотиков из Опочки истребили порядка 33 кустов дикорастущей конопли. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники правоохранительных органов обнаружили растения во время одного из сентябрьских рейдов.

Полицейские сообщили об этом руководителю волости, Сергею Николаеву. После этого он приехал в указанное место и предложил искоренить коноплю, не дожидаясь предписания. Правоохранительные органы поддержали эту инициативу и обратились за помощью к воспитанникам военно-патриотического клуба «Беркут».

Опасные растения выкорчевали и уничтожили.

Опасные растения выкорчевали и уничтожили.

Ребятам рассказали об угрозе для здоровья и жизни, которую представляет растение. А также напомнили об ответственности, которая грозит за выращивание и продажу наркотика. После беседы подростки заявили о готовности помочь полиции. Всю коноплю выкорчевали и сожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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