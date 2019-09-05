2019-09-05T19:14:37+03:00
Звезды

Псковский симфонический оркестр принял новых музыкантов и дирижера

Дирекция учреждения рассказала о путях развития в новом сезоне
Алиса Солнцева
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Художественный руководитель оркестра ценит слаженную командную работу.Художественный руководитель оркестра ценит слаженную командную работу.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Псковская областная филармония намерена держать планку, которую задала в прошлом сезоне. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, посвященной открытию 76-го филармонического сезона, дирекция считает, что сезон 2018–2019 удался и даже превзошел ожидания.

- Высокая планка качества и фамилий звезд, которые выступали вместе с нами на этой сцене, конечно же, не позволяет нам снижать напор нашего творчества, - заметил художественный руководитель, главный дирижер симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский и отметил, что в нынешнем сезоне учреждение будет работать над улучшением качества звучания оркестра и программы.

В том числе уровень коллектива повысит появление новых музыкантов и дирижера. Как отметил худрук оркестра, Псков принял валторниста, виолончелиста и фаготиста.

В пресс-конференции поучаствовал Василий Юркевич, новый дирижер симфонического оркестра Псковской области из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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