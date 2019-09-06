2019-09-06T10:44:09+03:00
Общество

Детский сад «Росинка» в Великолукском районе капитально отремонтируют в следующем году

- С этого года мы просто заново родились, - отметило руководство учреждения
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. Часть детских групп уже открыты для посещения.Фото: pskov.ru. Часть детских групп уже открыты для посещения.
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Капитальный ремонт детского сада «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района продолжится. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников посетил дошкольное учреждение с рабочей поездкой.

В июне проявилось аварийное состояние кровли, которая протекала по всему периметру. Тогда глава региона приказал незамедлительно сделать ремонт. За лето в «Росинке» починили кровлю, заменили часть окон и отремонтировали фасады и часть внутренних помещений.

Губернатор Псковской области в ходе рабочего визита по районам поручил продолжить ремонт дошкольного учреждения. В «Росинке» предстоит завершить ремонт внутренних помещений, заменить окна и систему водопровода, оборудовать игровую площадку. Михаил Ведерников отметил, что работы необходимо закончить за летний период 2020 года.

- С этого года мы просто заново родились, - поблагодарила заместитель директора по дошкольному воспитанию Переслегинской гимназии Мария Барсукова за возрождение детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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