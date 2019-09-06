Детский сад «Росинка» в Великолукском районе капитально отремонтируют в следующем году
Капитальный ремонт детского сада «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района продолжится. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников посетил дошкольное учреждение с рабочей поездкой.
В июне проявилось аварийное состояние кровли, которая протекала по всему периметру. Тогда глава региона приказал незамедлительно сделать ремонт. За лето в «Росинке» починили кровлю, заменили часть окон и отремонтировали фасады и часть внутренних помещений.
Губернатор Псковской области в ходе рабочего визита по районам поручил продолжить ремонт дошкольного учреждения. В «Росинке» предстоит завершить ремонт внутренних помещений, заменить окна и систему водопровода, оборудовать игровую площадку. Михаил Ведерников отметил, что работы необходимо закончить за летний период 2020 года.
- С этого года мы просто заново родились, - поблагодарила заместитель директора по дошкольному воспитанию Переслегинской гимназии Мария Барсукова за возрождение детского сада.
ИСТОЧНИК KP.RU