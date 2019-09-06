Детский сад «Росинка» в Великолукском районе капитально отремонтируют в следующем году

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-06T10:44:09+03:00

- С этого года мы просто заново родились, - отметило руководство учреждения

Изменить размер текста: A A

Капитальный ремонт детского сада «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района продолжится. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников посетил дошкольное учреждение с рабочей поездкой.

В июне проявилось аварийное состояние кровли, которая протекала по всему периметру. Тогда глава региона приказал незамедлительно сделать ремонт. За лето в «Росинке» починили кровлю, заменили часть окон и отремонтировали фасады и часть внутренних помещений.

Губернатор Псковской области в ходе рабочего визита по районам поручил продолжить ремонт дошкольного учреждения. В «Росинке» предстоит завершить ремонт внутренних помещений, заменить окна и систему водопровода, оборудовать игровую площадку. Михаил Ведерников отметил, что работы необходимо закончить за летний период 2020 года.

- С этого года мы просто заново родились, - поблагодарила заместитель директора по дошкольному воспитанию Переслегинской гимназии Мария Барсукова за возрождение детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU