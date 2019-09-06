149 килограммов молочной продукции отправили обратно в Белоруссию в Псковской области
Сотрудники управления Россельхознадзора и Псковской таможни зафиксировали нарушения требований при ввозе молочной продукции на территорию Российской Федерации. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, партию везли из Белоруссии через контрольный пункт «Долосцы».
В ходе проверки выяснилось, что на товар отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, молочная продукция перевозится транспортными средствами без холодильного оборудования.
На территорию Псковской области пытались ввезти сметану, сливочное масло, творог и кефир, произведенные белорусскими предприятиями ОАО «Молочный Мир», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», УПП «Полоцкий молочный комбинат».
Фото пресс-службы управления Россельхознадзора.
Сотрудники ведомства оформили протоколы об административном правонарушении и запретили ввоз 149 килограммов молочной продукции на территорию России.
ИСТОЧНИК KP.RU