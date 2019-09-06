2019-09-06T12:28:35+03:00
Общество

149 килограммов молочной продукции отправили обратно в Белоруссию в Псковской области

Сметана, сливочное масло, творог и кефир не доберутся до российских прилавков
Максим Дмитриев
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Аппетитная, но без документов.Аппетитная, но без документов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сотрудники управления Россельхознадзора и Псковской таможни зафиксировали нарушения требований при ввозе молочной продукции на территорию Российской Федерации. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, партию везли из Белоруссии через контрольный пункт «Долосцы».

В ходе проверки выяснилось, что на товар отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. Кроме того, молочная продукция перевозится транспортными средствами без холодильного оборудования.

На территорию Псковской области пытались ввезти сметану, сливочное масло, творог и кефир, произведенные белорусскими предприятиями ОАО «Молочный Мир», ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», УПП «Полоцкий молочный комбинат».

Фото пресс-службы управления Россельхознадзора.

Фото пресс-службы управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства оформили протоколы об административном правонарушении и запретили ввоз 149 килограммов молочной продукции на территорию России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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