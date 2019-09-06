Псковскую кухню представят в Москве перед мировыми экспертами

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-06T16:04:38+03:00

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Псковская кухня будет представлена осенью на заседании Московского гастрономического дипломатического клуба. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с экспертами международного уровня в вопросах гастрономического туризма, участниками гастрономической экспедиции по Псковской области, об этом сообщил Леонид Гелибтерман, президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.

27 сентября в Москве пройдет дегустация блюд, отбор региональных производителей и обсуждение туристического потенциала Псковской области. На заседание приедут участники из 25 стран, 10 послов уже подтвердили свое участие.

Сбор членов клуба посвящен именно псковской кухне. Президент Международного эногастрономического центра сообщил эту новость после посещения Псковской области с целью исследования потенциала региона к гастрономическому туризму.

- В Псковской области есть все перспективы, потому что есть интерес и у производителей, и у рестораторов, и у представителей гостиничного бизнеса, - отметила после гастротура по региону Светлана Гонецкая, заместитель директора по работе с органами власти и коммуникациями TUI Russia & CIS.

ИСТОЧНИК KP.RU