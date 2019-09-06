Шеф-повар мирового уровня побывал в гастрономическом туре по Псковской области

СЕГОДНЯ 16:27 2019-09-06T16:27:33+03:00

В Псковской области есть потенциал для гастрономического туризма, но и слабые стороны. Фото: Елизавета Славятинская

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Лучший продукт в Псковской области – это воздух. Так выразился Мишель Луи Ленц, шеф-повар ресторана высокой французской кухни Cristal Room Baccarat на пресс-конференции с экспертами международного уровня в вопросах гастрономического туризма, участниками гастрономической экспедиции по Псковской области, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков». Благодаря этому путешествию Мишель Луи открыл другую Россию.

На вопрос, какой продукт понравился ему больше всего в Псковской области, шеф-повар ответил: «Воздух». Большое впечатление на эксперта произвела чистота Псковщины: природы и русской души.

- Воздух, русская душа, вежливость и чистота, - перечислил Мишель Луи Ленц то, что его поразило в экспедиции.

Спикер многократно отмечал, что чистота природы – главное богатство Псковской земли.

ИСТОЧНИК KP.RU