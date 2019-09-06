74 ДТП с участием мотоциклистов зафиксировано в Псковской области
74 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов произошло в Псковской области в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков на круглом столе, посвященном качеству подготовки мотоциклистов в России и в странах Европы.
60 из 74 аварий случилось в городах.
Жертвами стали 87 человек, 6 из них погибли.
В 12 случаях пострадали дети, один ребенок погиб.
Основными причинами аварий с мотоциклистами стали превышение скорости и случаи, когда водитель не предоставляет преимущество движения. В большинстве случаев мотоцикл опрокидывается, въезжает в препятствие или сталкивается с другим транспортным средством.
Однако не все ДТП происходят по вине мотоциклистов: в 17 случаях из 74 виноват второй участник происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU