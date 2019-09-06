2019-09-06T20:05:20+03:00
Происшествия

74 ДТП с участием мотоциклистов зафиксировано в Псковской области

87 человек пострадали в таких авариях
Максим Дмитриев
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Мотоциклисты отмечают, что управлять этим транспортным средством гораздо сложнее, чем автомобилем.Мотоциклисты отмечают, что управлять этим транспортным средством гораздо сложнее, чем автомобилем.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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74 дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов произошло в Псковской области в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Шестаков на круглом столе, посвященном качеству подготовки мотоциклистов в России и в странах Европы.

60 из 74 аварий случилось в городах.

Жертвами стали 87 человек, 6 из них погибли.

В 12 случаях пострадали дети, один ребенок погиб.

Основными причинами аварий с мотоциклистами стали превышение скорости и случаи, когда водитель не предоставляет преимущество движения. В большинстве случаев мотоцикл опрокидывается, въезжает в препятствие или сталкивается с другим транспортным средством.

Однако не все ДТП происходят по вине мотоциклистов: в 17 случаях из 74 виноват второй участник происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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