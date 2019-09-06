Участники Международного кубка по мотоджимхане из разных стран собрались в Пскове

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-06T17:20:39+03:00

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В преддверии Второго международного кубка по мотоджимхане в Пскове участники соревнований провели круглый стол по вопросам качества подготовки мотоциклистов в России и в странах Европы.

Спортсмены рассказали, что мотоджимхана – это скоростное фигурное вождение мотоцикла на ограниченной дистанции, передает корреспондент "Комсомольской правды - Псков". Псковская область собрала более 50 людей, увлеченных вождением и желающих улучшить свое умение управлять мотоциклом. На Второй кубок приехали участники из Белоруссии, Нидерландов, Эстонии, Латвии и разных российских городов.

Richard van Schouwenburg, многократный чемпион Европы по мотоджимхане из Нидерландов на тренировках был впечатлен особым вниманием псковских спортсменов к прохождению препятствий и фокусированию руля в разных точках.

По мнению инструктора, организатора из Латвии Алексея Андреева, «социальная» джимхана, на которую могут приехать любые мотоциклисты, помогает улучшить навыки управления мотоциклом. Мотоджимхана заменяет «второй уровень» обучения вождению мотоцикла, совершенствование своих навыков после получения водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU