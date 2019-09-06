В Великих Луках на перекрёстке улицы Дьяконова и проспекта Ленина появятся подземные переходы

СЕГОДНЯ 17:44 2019-09-06T17:44:10+03:00

Ремонт центра города стартует уже в этом году

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В городе Великие Луки Псковской области подрядчик обустроит подземные переходы на перекрёстке улицы Дьяконова и проспекта Ленина. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом глава региона Михаил Ведерников заявил во время рабочего визита в муниципалитет 6 сентября.

Обновление перекрёстка стартует уже в 2019 году. Подобное решение связано с тем, что непродуманная организация дорожного движения на центральной городской дороге тормозит транспорт, движущийся к путепроводу.

Строители проведут масштабные работы за счёт средств, которые правительство России выделило благодаря договорённости с губернатором Псковской области. При этом глава региона поручил просчитать пути объезда участка для транспорта, чтобы не создавать великолучанам дополнительных трудностей.

ИСТОЧНИК KP.RU