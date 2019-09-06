2019-09-06T19:59:37+03:00
Общество

Михаил Ведерников призвал псковских бизнесменов стать партнерами проекта "Подарок новорожденному"

Предложение поступило на встрече с руководителями предприятий
Василиса Алексеева
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"Подарок наворожденному" вручают мамам детей 2019 года рождения."Подарок наворожденному" вручают мамам детей 2019 года рождения.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Предприниматели Псковской области получили от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова приглашение поддержать проект «Подарок новорожденному».

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", на встрече с руководителями предприятий региона 6 сентября Михаил Ведерников напомнил, что в 2019 году на финансирование проекта направили 40 млн рублей. В будущем сумму сертификата планируется увеличить, а также привлечь большее количество партнеров. Глава области призвал бизнесменов стать партнерами проекта.

Сейчас сумма сертификата составляет 5000 рублей. Мамы могут потратить их на покупку одежды, кроватки или игрушек для ребенка в магазинах партнеров проекта. Его в регионе вручают семьям, в которых малыш появился после 1 января 2019 года. Вместе с сертификатом новорожденному вручают памятную медаль и открытку с приветственным адресом главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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