2019-09-07T13:35:51+03:00
Общество

Великолукский завод выплатил сотрудникам 1,6 миллиона рублей

33 работника получили задержанную заработную плату
Максим Дмитриев
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После действия приставов у завода нашелся 1 миллион 677 тысяч рублей на зарплату работникам.После действия приставов у завода нашелся 1 миллион 677 тысяч рублей на зарплату работникам.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Великолукский завод выплатил сотрудникам задолженность по заработной плате в 1 миллион 677 тысяч рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, на исполнении у приставов находилось 33 судебных приказа о взыскании задолженности, однако руководство завода не спешило их исполнить.

Судебный пристав был вынужден запретить регистрационные действия с движимым имуществом должника. Таким образом, завод не мог больше распоряжаться восемью транспортными средствами.

После принятых приставом мер завод-должник перечислил 33 работникам весь долг.: 1 миллион 677 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении великолукского завода прекращено, так как должник выполнил обязательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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