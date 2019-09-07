В 9-этажке на Коммунальной в Пскове загорелась квартира

СЕГОДНЯ 17:02 2019-09-07T17:02:56+03:00

Возгорание произошло в квартире на 9 этаже

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Днем 7 сентября в многоэтажном жилом доме на улице Коммунальной в Пскове произошел пожар.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, загорелась квартира на 9 этаже дома № 69 на улице Коммунальной. Многоэтажный жилой дом, в котором случился пожар, находится по соседству с торговым домом «Гулливер».

На место пожара прибыло 4 машины МЧС и 15 спасателей.

Фото: группа Вконтакте "Инцидент".

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В данный момент тушение пожара и проливка места возгорания закончились, однако причины пожара еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU