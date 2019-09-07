В 9-этажке на Коммунальной в Пскове загорелась квартира
Днем 7 сентября в многоэтажном жилом доме на улице Коммунальной в Пскове произошел пожар.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, загорелась квартира на 9 этаже дома № 69 на улице Коммунальной. Многоэтажный жилой дом, в котором случился пожар, находится по соседству с торговым домом «Гулливер».
На место пожара прибыло 4 машины МЧС и 15 спасателей.
Фото: группа Вконтакте "Инцидент".
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В данный момент тушение пожара и проливка места возгорания закончились, однако причины пожара еще предстоит установить.
ИСТОЧНИК KP.RU