2019-09-07T17:36:00+03:00
Звезды

Владимир Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием

Президент России отметил, что театр создает интересные и содержательные спектакли
Алиса Солнцева
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Фото: luki-drama.ru. Сотый театральный сезон начался в Великолукском театре драмы.Фото: luki-drama.ru. Сотый театральный сезон начался в Великолукском театре драмы.
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В Великолукском драматическом театре стартовал сотый театральный сезон. С юбилеем коллектив и ветеранов театра поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Владимир Путин отметил, что Великолукскому театру есть, чем гордиться: «историей родного театра и его создателями - великим режиссёром Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, другими выдающимися представителями отечественной культуры».

Президент России пожелал Великолукскому театру и впредь приумножать славу русского театра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России пожелал Великолукскому театру и впредь приумножать славу русского театра.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент обратил внимание на то, что коллектив театра опирается на традиции своих великих предшественников и при этом остается открытым для смелых экспериментов. Владимир Путин подчеркнул, что театр успешно гастролирует и активно участвует в конкурсах и фестивалях.

- Желаю вам и впредь трудиться вдохновенно, с полной душевной отдачей, новыми талантами и яркими премьерами приумножать славу русского театра, - закончил обращение президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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