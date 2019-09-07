Владимир Путин поздравил Великолукский театр со 100-летием

СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-07T17:36:00+03:00

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В Великолукском драматическом театре стартовал сотый театральный сезон. С юбилеем коллектив и ветеранов театра поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Владимир Путин отметил, что Великолукскому театру есть, чем гордиться: «историей родного театра и его создателями - великим режиссёром Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, другими выдающимися представителями отечественной культуры».

Президент России пожелал Великолукскому театру и впредь приумножать славу русского театра.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент обратил внимание на то, что коллектив театра опирается на традиции своих великих предшественников и при этом остается открытым для смелых экспериментов. Владимир Путин подчеркнул, что театр успешно гастролирует и активно участвует в конкурсах и фестивалях.

- Желаю вам и впредь трудиться вдохновенно, с полной душевной отдачей, новыми талантами и яркими премьерами приумножать славу русского театра, - закончил обращение президент России Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU