Уполномоченный по правам человека проконтролировал готовность Пскова к выборам
Накануне выборов, 7 сентября, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов встретился с председателем городской ТИК Владимиром Кротовым. Как «Комсомольской правде – Псков» стало известно с официального сайта Дмитрия Шахова, целью встречи была проверка соблюдения фундаментальных прав человека избирать и быть избранным.
Владимир Кротов сообщил, что на всех избирательных участках будут работать автоматизированные системы подсчета бюллетеней (КОИБы), что ускорит процесс подсчета голосов и попрепятствует манипуляции с бюллетенями. Кроме того, вброс дополнительных бюллетеней исключается присутствием на участках наблюдателей.
Омбудсмен и председатель ТИК сошлись на мнении, что сбор подписей сегодня – архаический правовой механизм.
Дмитрий Шахов также заметил, что помещения двух комиссий требуют косметического ремонта, и сообщил, что направит рекомендации главе администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU