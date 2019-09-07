2019-09-07T20:40:53+03:00
Общество

Уполномоченный по правам человека проконтролировал готовность Пскова к выборам

На избирательных участках установили автоматизированные системы подсчета бюллетеней
Максим Дмитриев
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8 сентября в регионе завершатся 13 избирательных кампаний.8 сентября в регионе завершатся 13 избирательных кампаний.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Накануне выборов, 7 сентября, уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов встретился с председателем городской ТИК Владимиром Кротовым. Как «Комсомольской правде – Псков» стало известно с официального сайта Дмитрия Шахова, целью встречи была проверка соблюдения фундаментальных прав человека избирать и быть избранным.

Владимир Кротов сообщил, что на всех избирательных участках будут работать автоматизированные системы подсчета бюллетеней (КОИБы), что ускорит процесс подсчета голосов и попрепятствует манипуляции с бюллетенями. Кроме того, вброс дополнительных бюллетеней исключается присутствием на участках наблюдателей.

Омбудсмен и председатель ТИК сошлись на мнении, что сбор подписей сегодня – архаический правовой механизм.

Дмитрий Шахов также заметил, что помещения двух комиссий требуют косметического ремонта, и сообщил, что направит рекомендации главе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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