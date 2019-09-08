Псковичей приглашают на «День скобаря»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-08T11:33:31+03:00

Поучиться ремеслу можно будет у настоящих мастеров. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Можно поучаствовать как мастер, а можно стать зрителем

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Псковичей приглашают поучаствовать в фестивале ремесленной культуры «День скобаря». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областном центре народного творчества, стать частью фестиваля могут мастера, студии и любительские объединения, художники и творческие коллективы.

Мастера декоративно-прикладного творчества подготовят ярмарку изделий ручной работы, поучат гостей своему ремеслу на мастер-классах. Праздник не останется без концерта и интерактивных площадок. Место проведения фестиваля будет оборудовано фотозонами.

Организаторы приглашают псковичей стать зрителями и участниками.

КОНКРЕТНО

Областной фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» состоится 21 сентября в Детском парке.

Заявки на участие принимают до 17 сентября по телефонам 8 (8112) 661749, 622334, электронной почте remeslo@ocntpskov.ru или в Доме ремесел на улице Некрасова.

Форму заявки можно найти на сайте центра народного творчества.

Есть организационный взнос.

ИСТОЧНИК KP.RU