Псковичей приглашают на «День скобаря»
Псковичей приглашают поучаствовать в фестивале ремесленной культуры «День скобаря». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в областном центре народного творчества, стать частью фестиваля могут мастера, студии и любительские объединения, художники и творческие коллективы.
Мастера декоративно-прикладного творчества подготовят ярмарку изделий ручной работы, поучат гостей своему ремеслу на мастер-классах. Праздник не останется без концерта и интерактивных площадок. Место проведения фестиваля будет оборудовано фотозонами.
Организаторы приглашают псковичей стать зрителями и участниками.
КОНКРЕТНО
Областной фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» состоится 21 сентября в Детском парке.
Заявки на участие принимают до 17 сентября по телефонам 8 (8112) 661749, 622334, электронной почте remeslo@ocntpskov.ru или в Доме ремесел на улице Некрасова.
Форму заявки можно найти на сайте центра народного творчества.
Есть организационный взнос.
ИСТОЧНИК KP.RU