Псковские финансисты умеют работать в условиях жесткой нехватки средств – Михаил Ведерников

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-08T13:04:37+03:00

И "Комсомолка" присоединяется к поздравлению финансистов с профессиональным праздником. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Михаил Ведерников поздравил специалистов финансовой сферы с профессиональным праздником. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации области.

Губернатор отметил, что профессия финансиста играет важную роль в руководстве районом, городом, регионом и всем государством, потому что «финансы - важнейший ресурс и инструмент современности, от качества управления которым зависят практически все сферы жизни».

От профессионализма сотрудников финансовой сферы, по мнению Михаила Ведерникова, зависит реализация проектов власти и эффективность бюджета.

- Псковские финансисты умеют работать в условиях жесткой нехватки средств, ограничений и недостатка инструментов. Вы научились оптимально использовать каждый рубль и быстро находить решения в самых сложных ситуациях, - отметил глава региона и поблагодарил псковичей за честный и нелегкий труд.

ИСТОЧНИК KP.RU