Псковские финансисты умеют работать в условиях жесткой нехватки средств – Михаил Ведерников
Михаил Ведерников поздравил специалистов финансовой сферы с профессиональным праздником. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации области.
Губернатор отметил, что профессия финансиста играет важную роль в руководстве районом, городом, регионом и всем государством, потому что «финансы - важнейший ресурс и инструмент современности, от качества управления которым зависят практически все сферы жизни».
От профессионализма сотрудников финансовой сферы, по мнению Михаила Ведерникова, зависит реализация проектов власти и эффективность бюджета.
- Псковские финансисты умеют работать в условиях жесткой нехватки средств, ограничений и недостатка инструментов. Вы научились оптимально использовать каждый рубль и быстро находить решения в самых сложных ситуациях, - отметил глава региона и поблагодарил псковичей за честный и нелегкий труд.
ИСТОЧНИК KP.RU