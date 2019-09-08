2019-09-08T13:33:06+03:00
Общество

В районах Псковской области явка на выборы превысила 20 процентов

Псковский избирком предоставил данные на 12:00
Максим Дмитриев
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13 избирательных кампаний завершатся в Псковской области в единый день голосования 8 сентября.13 избирательных кампаний завершатся в Псковской области в единый день голосования 8 сентября.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Более 30 процентов избирателей проголосовали в Усвятском районе. Как сообщает Избирательная комиссия Псковской области, по данным на 12:00, наиболее активно голосуют жители Усвятского, Пустошкинского и Новоржевского районов.

В Усвятском районе явка составила 31,91% (1201 человек), в Пустошкинском - 22,75% (1618 человек), в Новоржевском - 22,67% (1560 человек).

Главу района выбирают и в Бежаницах - 17,8% (1743 человека), Дно - 16,10% (1633 человека), Пушкинских Горах - 18,84 % (1410 человек).

На дополнительных выборах к 12:00 показатели следующие: Псковское областное собрание - 7,01% (1799 человек), Собрание депутатов Великолукского района - 5,57% (209 человек), Собрание депутатов Соснового Бора - 8,51% (12 человек), Собрание депутатов Дновского района - 17,26% (707 человек), Псковская гордума - 7,14% (705 человек).

На выборах депутатов сельских поселений: Карамышевская волость - 10,11% (305 человек), Середкинская волость - 7,86% (256 человек).

Явка на выборы губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области составила 16,42 процента (491 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU

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