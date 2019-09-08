2019-09-08T15:52:31+03:00
Общество

Самый высокий процент явки на выборы зафиксирован в Усвятском районе

Стали известны показатели на 15:00 по московскому времени
Максим Дмитриев
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Результаты голосования станут известны после 20 часов.Результаты голосования станут известны после 20 часов.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Усвятском районе явка на выборы приближается к 50 процентам, в других районах перешагнула порог в 30 процентов. Избирательная комиссия Псковской области предоставила свежие данные о явке на 15:00.

Итак, в Усвятском районе проголосовали 45,11% избирателей (1703 человека), в Бежаницком - 34,46% (3368 человек), в Дновском - 32,32% (3279 человек), в Новоржевском - 37,15% (2558 человек), в Пустошкинском - 38,61% (2746 человек), в Пушкиногорском - 33,78% (2529 человек).

На дополнительных выборах к 15:00 показатели явки следующие: Псковское областное собрание - 11,87% (3000 человек), Собрание депутатов Великолукского района - 15,95% (599 человек), Собрание депутатов Соснового Бора - 17,02% (24 человека), Собрание депутатов Дновского района - 32,23% (1320 человек), Псковская гордума - 12,48% (1233 человека).

На выборах депутатов сельских поселений: Карамышевская волость - 26,49% (799 человек), Середкинская волость - 19,06% (623 человека).

Явка на выборы губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области составила 44,8%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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