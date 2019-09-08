2019-09-08T17:56:48+03:00
Общество

На горячую линию поступили обращения в связи с инцидентами на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области

Всего на горячую линию связи с избирателями поступило 59 звонков
Максим Дмитриев
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На выборах в Псковской области работают наблюдатели, правоохранительные органы, росгвардейцы и народные дружинники.На выборах в Псковской области работают наблюдатели, правоохранительные органы, росгвардейцы и народные дружинники.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Три жалобы связаны с выборами губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области.

На горячую линию поступило обращение от общественного наблюдателя на участке №2380 города Невель. Наблюдатель от Общественной палаты Санкт-Петербурга сообщил, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков пытался выполнять функции наблюдателя, следить за ходом голосования.

По комментарию руководителя горячей линии Семена Никонова, корреспондент был аккредитован на освещение выборов, однако проводить наблюдение на выездном голосовании запрещено федеральным законом.

Еще одно нарушение зафиксировано членом избирательной комиссии №2329 в Стругах Красных. Гражданин спрашивал у избирателей, просили ли их голосовать за определенного кандидата в губернаторы. Нарушение права тайны волеизъявления граждан допущено членом комиссии с правом совещательного голоса.

Всего на горячую линию поступило 59 звонков. В основном люди уточняют расположение избирательного участка и спрашивают, какие выборы проходят в их районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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