2019-09-08T23:37:43+03:00
Общество

Предварительные результаты выборов в Псковской области сообщил Избирком

Обработана часть бюллетеней, ситуация еще может измениться
Максим Дмитриев
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Голосование на 114 избирательных участках в Псковской области завершилось в 22:00. Идет подсчет голосов.Голосование на 114 избирательных участках в Псковской области завершилось в 22:00. Идет подсчет голосов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Избирательная комиссия Псковской области предоставила предварительные данные о результатах голосования жителей региона на выборах 8 сентября. «Комсомольская правда – Псков» публикует имена кандидатов, занимающих лидирующие позиции по данным на настоящее время. Однако подсчет голосов еще ведется.

Явка на выборах главы Усвятского района составила 66,01%. Лидирует Дмитрий Петров (Единая Россия) с 94,29% голосов.

Из кандидатов на пост главы Дновского района на данный момент лидирует Михаил Шауркин (Яблоко) с 59,08% голосов.

Явка на выборах главы Пушкиногорского района составила 47,22%. Действующий глава района Александр Баранов набирает 53,93% голосов.

Явка на выборах главы Бежаницкого района составила 63,06%. Предварительные данные свидетельствуют о лидерстве действующего главы Сергея Михеева с 80% голосов.

Явка на избирательные участки на выборах главы Новоржевского района составила 53,33%. Сергей Мезенцев от «Единой России» (заместитель главы администрации Новоржевского района) набирает 45,9%. Светлана Пугачева от КПРФ (рабочая по обслуживанию здания и сооружений рынка в МУП Пустошкинского района «Партнёр») – 45,31%.

Явка избирателей на довыборы депутата Псковской городской думы по одномандатному округу №13 составила 17,273%. На данный момент лидирует Галина Неваленная (Единая Россия) с 32,25%.

Явка на избирательные участки на довыборы депутата в Псковское областное собрание по одномандатному округу №1 составила 15,73%. На данный момент лидирует Артур Гайдук (Яблоко) – 38,87%.

На довыборах в Собрание депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1 лидирует Галина Меркулова с 66,46%.

Явка избирателей на довыборы в Собрание депутатов городского поселения Сосновый Бор третьего созыва составила 31,91%. Лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Алексеев с 66,67%.

На выборах губернатора Санкт-Петербурга на территории Псковской области лидирует Александр Беглов с 81,11% избирателей

ИСТОЧНИК KP.RU

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