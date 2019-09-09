2019-09-09T09:55:55+03:00
Происшествия

Житель Печорского района отправится в тюрьму за нападение с ножом на сотрудницу магазина

Злоумышленник решил ограбить торговую точку
Анна БЫСТРОВА
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В Псковской области злоумышленник попытался обокрасть продуктовый магазин.В Псковской области злоумышленник попытался обокрасть продуктовый магазин.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Житель Печорского района отправится в тюрьму за нападение с ножом на сотрудника магазина в Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре региона, районная прокуратура уже направила в суд уголовное дело в отношении агрессивного местного жителя.

Как удалось выяснить следователям, в апреле 2019 года ранее судимый мужчина зашёл в продуктовый магазин, расположенный в деревне Паниковичи Печорского района. Местный житель решил во что бы то ни стало завладеть деньгами. Поэтому стал угрожать ножом продавцу, стоящему на прилавком. Агрессивный мужчина требовал отдать ему выручку из кассового аппарата и заодно принести с витрины бутылку спиртного.

Грабёж предотвратил хозяин магазина. Он вовремя подоспел на место происшествия, обезвредил злоумышленника и передал его полицейским.

Теперь за разбойное нападение, сопровождающееся угрозами с применением оружия, «бывалому» преступнику грозит уголовное наказание сроком до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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