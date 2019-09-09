Безработный пскович обокрал дачницу из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-09T10:21:56+03:00

В Псковской области злоумышленник пробрался в дачный дом и похитил ценные вещи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Безработный житель Псковской области обокрал дачницу из Санкт-Петербурга. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с просьбой о помощи к сотрудникам правоохранительных органов Плюсского района обратилась петербурженка.

Женщина пожаловалась, что её дачный дом в деревне Погорелово обокрали. По словам потерпевшей, она приехала к себе на участок, однако, обнаружила, что неизвестные вандалы разбили стекло в доме и вытащили оттуда ценные вещи. Исчезла, например, газонокосилка и газовая плита.

Полицейские раскрыли преступление «по горячим следам». Следствие предполагает, что к краже причастен 39-летний безработный мужчина. В его доме обнаружили часть награбленного.

Расследование всё ещё продолжается. Правонарушителю грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU