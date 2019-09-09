Перевезти домашнего питомца станет проще и быстрее для псковичей
Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запустило онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления, с помощью инновации можно заранее получить информацию о необходимых прививках, обработках и ветеринарных сопроводительных документах.
Такие меры требуются при ввозе питомца в Россию, при перевозке животного по стране и вывозе за границу.
Кроме того, с помощью сервиса владелец домашнего животного может записаться для оформления документов в удобное подразделение управления Россельхознадзора на подходящее время.
Сервис позволяет также ускорить процесс получения международных ветеринарных сопроводительных документов на собак и кошек, если владелец заранее отправит скан ветеринарного паспорта специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU