Перевезти домашнего питомца станет проще и быстрее для псковичей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-09T10:45:30+03:00

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Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запустило онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления, с помощью инновации можно заранее получить информацию о необходимых прививках, обработках и ветеринарных сопроводительных документах.

Такие меры требуются при ввозе питомца в Россию, при перевозке животного по стране и вывозе за границу.

Кроме того, с помощью сервиса владелец домашнего животного может записаться для оформления документов в удобное подразделение управления Россельхознадзора на подходящее время.

Сервис позволяет также ускорить процесс получения международных ветеринарных сопроводительных документов на собак и кошек, если владелец заранее отправит скан ветеринарного паспорта специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU