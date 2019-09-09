2019-09-09T10:45:30+03:00
Общество

Перевезти домашнего питомца станет проще и быстрее для псковичей

Россельхознадзор разработал онлайн-сервис «Перевозка кошек и собак»
Алиса Солнцева
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Онлайн-сервис помогает владельцам питомцев быстрее пройти подготовительные процедуры для перевозки животного.Онлайн-сервис помогает владельцам питомцев быстрее пройти подготовительные процедуры для перевозки животного.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запустило онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления, с помощью инновации можно заранее получить информацию о необходимых прививках, обработках и ветеринарных сопроводительных документах.

Такие меры требуются при ввозе питомца в Россию, при перевозке животного по стране и вывозе за границу.

Кроме того, с помощью сервиса владелец домашнего животного может записаться для оформления документов в удобное подразделение управления Россельхознадзора на подходящее время.

Сервис позволяет также ускорить процесс получения международных ветеринарных сопроводительных документов на собак и кошек, если владелец заранее отправит скан ветеринарного паспорта специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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