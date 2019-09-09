2019-09-09T14:26:48+03:00
Политика

Результаты выборов в Псковской области не соответствуют ожиданиям — секретарь «Единой России»

Поэтому партии придётся выполнить «работу над ошибками»
Егор ТИМОФЕЕВ
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Выбор жителей Псковской области удивил представителей партий.Выбор жителей Псковской области удивил представителей партий.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов заявил, что результаты выборов в Псковской области не соответствуют ожиданиям партии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, подобное высказывание прозвучало по итогам Единого дня голосования 8 сентября.

Александр Котов также отметил, что борьба на выборах этого года была особенно острой. И в связи с этим поздравил лидеров голосования. Секретарь партии заявил, что итоги выборов обусловили недавние реформы «Единой России». Граждане, по словам Александра Котова, особенно недовольны изменениями пенсионной системы и новшествами в сфере обращения с коммунальными отходами.

- Партия взяла на себя ответственность за принятие этих решений – мы понимаем и принимаем всю полноту последствий, а наши конкуренты этим воспользовались, - подчеркнул он.

Секретарь «Единой России» подчеркнул, что по итогам выборов партии предстоит выполнить своего рода «работу над ошибками», так как в будущем шанс поучаствовать в избирательных кампаниях представится неоднократно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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