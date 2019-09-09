В Псковской области директор интерната украл у своего подопечного 325 тысяч
В Псковской области директор одного из социальных учреждений украл у своего подопечного порядка 325 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, правоохранительные органы подозревают в преступлении руководителя интерната.
Как удалось выяснить сотрудникам уголовного розыска, 55-летний директор социального учреждения втёрся в доверие к мужчине, находящемуся в интернате. Новый «приятель» дал злоумышленнику данные своих банковских счетов, куда регулярно приходило пособие.
Директор не предпринимал никаких действий до смерти своего подопечного. А после того, как мужчина скончался, мошенник перевёл деньги на банковскую карточку, а затем снял и присвоил всю сумму.
Сейчас полицейские проверяют, не имеет ли отношения директор учреждения к аналогичным преступлениям в интернате.
ИСТОЧНИК KP.RU