Великолучанку осудили на полтора года за убийство мужа-тирана

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-09T15:37:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительницу города Великие Луки Псковской области приготовили к заключению на полтора года за убийство мужа-тирана. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Великие Луки, прокурор поддержал государственное обвинение в отношении женщины, которая зарезала своего супруга.

Следствие установило, что великолучанин регулярно напивался и избивал свою 35-летнюю жену. В один из дней супруга не выдержала агрессии домашнего тирана. 19 января она схватила нож и четырежды ударила в живот своего мужа. В результате этого мужчина скончался.

Суд расценил действия женщины как самооборону. Кроме того, на заседании учли, что великолучанка воспитывает двоих несовершеннолетних детей. В связи с этим защищавшейся от побоев женщине назначили менее суровое наказание. К тому же, её обязали выплатить материальную компенсацию матери погибшего супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU