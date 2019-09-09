Легкоатлет из Пскова вновь завоевал «золото» на Чемпионате России

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-09T16:05:24+03:00

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Спортсмен из Пскова вновь завоевал золотую медаль на Чемпионате России. Как рассказали «Комсомолдськой правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, уроженец Пскова, Константин Шабанов принял участие в командном чемпионате страны по лёгкой атлетике.

Мероприятие состоялось на черноморском побережье, в городе Сочи. С 8 по 9 сентября спортсмены со всей России соревновались за право назваться лучшим легкоатлетом.

Константин Шабанов в состязаниях участвовал на дистанции 110 метров с барьерами. Этот участок пскович преодолел за 13,62 секунды.

КСТАТИ

Спортсмен улучшил время, которое продемонстрировал на аналогичной дистанции в Чебоксарах этим летом. На прошлом Чемпионате России пскович также удостоился первого места.

ИСТОЧНИК KP.RU