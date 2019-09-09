До конца года в Псковской области раздадут 6,5 тысяч «Подарков новорождённым» общей стоимостью в 32 миллиона

СЕГОДНЯ 17:37 2019-09-09T17:37:15+03:00

Около 6,5 тысяч новорождённых Псковской области получат подарки и медали до конца года. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

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До конца года при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области имени «Святой равноапостольной княгини Ольги» раздадут 6,5 тысяч «Подарков новорождённым» Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», на эти цели планируют потратить около 32 миллионов рублей. Об этом руководитель фонда, Андрей Царев, рассказал в интервью Псковскому агентству информации.

Глава фонда также отметил, что в настоящее время «отоварили» свои сертификаты порядка 856 человек. Однако в адрес организаторов регулярно поступают просьбы расширить перечень магазинов, позволяющих «истратить» сертификат. Прислушиваясь к пожеланиям псковичей, отметил Андрей Царёв, фонд уже ведёт переговоры с несколькими сетевыми магазинами детских товаров.

- Всеми силами и средствами необходимо поддерживать рождаемость. И наш небольшой вклад через «Подарки новорожденным» тоже является той каплей, которая наполняет демографическую чашу, - подытожил руководитель фонда и отметил, что губернатор региона прорабатывает вопрос об увеличении средств, вручаемых семьям юных псковичей.

ИСТОЧНИК KP.RU