2019-09-09T17:47:55+03:00
Общество

В Пскове открывается Яндекс.Лицей

Учебные курсы предназначены для школьников, увлекающихся программированием
Алиса Солнцева
Поделиться:
Яндекс.Лицей - отличная возможность для школьников получить знания по программированию.Яндекс.Лицей - отличная возможность для школьников получить знания по программированию.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Пскове идет набор в Яндекс.Лицей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Яндекс.Лицей – это бесплатные курсы для школьников, которых привлекает программирование. Условием поступления на учебную программу является успешное прохождение онлайн-теста на способность логически мыслить и собеседование.

Курсы рассчитаны на учеников 8 и 9 класса, время обучения – 2 года. Первый год ребята знакомятся с языком программирования «Python». На втором осваивают основы промышленного программирования, создают учебные проекты. Занятия проходят два раза в неделю во второй половине дня, их ведут опытные преподаватели.

- В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажёром или младшим разработчиком, - сообщает Марина Суслова, руководитель Яндекс.Лицея.

КОНКРЕТНО

Набор в Яндекс.Лицей завершается 11 сентября.

Подать заявку и пройти тестирование можно по ссылке: https://yandexlyceum.ru/rcitpskov.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24