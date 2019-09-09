В Пскове открывается Яндекс.Лицей

СЕГОДНЯ 17:47 2019-09-09T17:47:55+03:00

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В Пскове идет набор в Яндекс.Лицей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Яндекс.Лицей – это бесплатные курсы для школьников, которых привлекает программирование. Условием поступления на учебную программу является успешное прохождение онлайн-теста на способность логически мыслить и собеседование.

Курсы рассчитаны на учеников 8 и 9 класса, время обучения – 2 года. Первый год ребята знакомятся с языком программирования «Python». На втором осваивают основы промышленного программирования, создают учебные проекты. Занятия проходят два раза в неделю во второй половине дня, их ведут опытные преподаватели.

- В Яндекс.Лицее ребята могут уже на школьной скамье попробовать себя в роли программиста и получить навыки, которых хватит для работы стажёром или младшим разработчиком, - сообщает Марина Суслова, руководитель Яндекс.Лицея.

КОНКРЕТНО

Набор в Яндекс.Лицей завершается 11 сентября.

Подать заявку и пройти тестирование можно по ссылке: https://yandexlyceum.ru/rcitpskov.

ИСТОЧНИК KP.RU