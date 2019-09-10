Группа «Пропаганда» выступит в честь Дня лесного работника в Псковской области

СЕГОДНЯ 10:03 2019-09-10T12:07:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная поп-группа «Пропаганда» выступит в честь Дня лесного работника в Дедовичском районе Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, бесплатный концерт состоится при содействии администрации района.

Жителей и гостей посёлка собирают на территории районного центра досуга. В 17 часов вечера там начнётся праздник. В первой его части лучших лесорубов наградят почётными грамотами, затем зрителей ждёт интерактивная викторина и работа детских развлекательных зон.

Завершит праздник в честь Дня лесного работника концерт «Пропаганды» и зажигательная дискотека. Они стартуют на этой же площадке в 18 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU