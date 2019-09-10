Ультрасовременная «Пятерочка» и «Подружка» откроются в «Максимусе» в Пскове
В торговом центре «Максимус» в Пскове на месте закрывшегося супермаркета «Пчелка» появится несколько известных магазинов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе группы компаний «ЛУГ», в «Максимусе» откроются продуктовый и косметический магазины, аптека и канцтовары.
В магазине «Пятерочка» ожидается расширенный ассортимент в новом дизайне и модернизированное пространство. Например, в продуктовые тележки внедрят устройство для зарядки мобильных телефонов. «Пятерочка» будет работать в формате гипермаркета.
Сегодня на месте «Пчелки» уже расположился магазин канцелярских товаров «КанцПарк». Вскоре откроется аптека «Калина Фарм».
Дата и время открытия дополнительных торговых точек в «Максимусе» станет известна позже.
ИСТОЧНИК KP.RU