2019-09-10T11:02:51+03:00
Экономика

Кооперационные цепочки дальнейшего сотрудничества выстраивает «Титан-Полимер» в рамках форума в Санкт-Петербурге

Компания совместно с ОЭЗ «Моглино» участвует в международном научно-промышленном композитном форуме
Дмитрий Мезенцев
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Тара из пластика прочно вошла в нашу жизнь.Тара из пластика прочно вошла в нашу жизнь.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Компания «Титан-Полимер» 10 сентября участвует в IV Петербургском международном научно-промышленном композитном форуме.

Вместе с представителями особой экономической зоны «Моглино» планируется представить возможности предприятия в рамках круглого стола «Международное и межрегиональное партнерство, кластеризация и кооперация: основные факторы успешного развития композитной отрасли». Темой выступления станут «Возможности и преимущества ОЭЗ в развитии промышленной кооперации на примере создания полимерного кластера «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», сообщили «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе компании.

Участие в форуме, особо подчеркнули на предприятии, - возможность выстроить отлаженные производственно-кооперационные цепочки.

-Совместно с особой экономической зоной «Моглино» перед нами стоит задача привлечь потенциальные производства для переработки нашего сырья в продукции разных отраслей промышленности. В этом кластерная логика, это более эффективно, чем просто сбыт нашего сырья, - пояснили на предприятии.

Именно поэтому речь идет о поиске не только тех, кто поможет задействовать возможности проектируемого завода, но и будет содействовать сбыту продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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