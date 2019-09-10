В Псковской области назвали причины закрытия садоводческих товариществ
По всей России и в Псковской области в частности прекращается волна закрытия СНТ. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, посвященной деятельности псковских садоводческих некоммерческих товариществ в условиях нового профильного федерального закона, директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анна Войченко назвала причины упадка садоводческих хозяйств.
Одна из причин – принятие закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» от 1 января 2019 года, который усложнил жизнь СНТ. Несмотря на то, что садоводы всей России просили отложить и доработать закон с учетом региональных реалий, он был принят.
По замечанию Анны Войченко, в Псковской области завышенная кадастровая стоимость. Это обстоятельство пришлось сглаживать налоговыми каникулами.
- Если налоговые каникулы не продлят до момента вступления в силу новой кадастровой стоимости, встанет вопрос о прекращении деятельности около половины садоводческих товариществ Псковской области, - заявила Анна Войченко.
ИСТОЧНИК KP.RU