В Псковской области назвали причины закрытия садоводческих товариществ

СЕГОДНЯ 11:25 2019-09-10T11:25:16+03:00

За год количество зарегистрированных садоводств сократилось с 520 до 341

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По всей России и в Псковской области в частности прекращается волна закрытия СНТ. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, посвященной деятельности псковских садоводческих некоммерческих товариществ в условиях нового профильного федерального закона, директор АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства» Анна Войченко назвала причины упадка садоводческих хозяйств.

Одна из причин – принятие закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» от 1 января 2019 года, который усложнил жизнь СНТ. Несмотря на то, что садоводы всей России просили отложить и доработать закон с учетом региональных реалий, он был принят.

По замечанию Анны Войченко, в Псковской области завышенная кадастровая стоимость. Это обстоятельство пришлось сглаживать налоговыми каникулами.

- Если налоговые каникулы не продлят до момента вступления в силу новой кадастровой стоимости, встанет вопрос о прекращении деятельности около половины садоводческих товариществ Псковской области, - заявила Анна Войченко.

ИСТОЧНИК KP.RU