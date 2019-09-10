Агрессивный военнослужащий из Острова получил штраф 10 тысяч за избиение знакомого

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-10T12:16:26+03:00

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Агрессивный военнослужащий из города Острова Псковской области получил судебный штраф в размере 10 тысяч за избиение знакомого. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, инцидент произошёл 1 сентября 2018 года.

Как установило предварительное следствие, около 14 часов дня один из рядовых военнослужащих подкараулил своего сослуживца в кладовой комнате солдатского общежития. Агрессивный мужчина ударил знакомого сперва кулаком в плечо, а затем стал наносить удары ногами в тяжёлых берцах. За избиением наблюдали два приятеля дебошира.

Гарнизонный суд рассмотрел материалы дела и заключил, что своим поведением военнослужащий нарушил устав. В связи с этим виновника обязали выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU