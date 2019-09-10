Власти Великих Лук: Переименовать ли улицу Зеленую — решат ее жители

СЕГОДНЯ 12:58 2019-09-10T12:58:27+03:00

В городе проходит опрос жителей одной из улиц, которой хотят дать имя погибшего Антона Злобна

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В Великих Луках есть улица Зеленая. Проживает здесь около пятисот человек. Им предложили поменять привычное название и нанести на таблички на фасадах домов имя Антона Злобина. Этот парень жил когда-то здесь. В 1995 году он погиб на таджикско-афганской границе в ходе боевого столкновения с вооруженным бандформированием. Как рассказали «Комсомольской правде — Псков» в пресс-службе администрации Великих Лук, инициативные граждане предложили присвоить имя героя его родной улице.

Обращение граждан рассмотрели депутаты на заседании Великолукской городской Думы. Парламентарии решили провести опрос жителей данной улицы, без которого процедура переименования улицы невозможна.

По домам пошли волонтеры. Но не в каждой из квартир им были рады. -Многие жители решили, что раз средства заложены, то и переименованию – быть. Но это не так, средства будут предусмотрены если опрос покажет, что жители готовы дать своей улице имя героя Антона Злобина, - отметил заместитель главы Великих Лук Сергей Агарёв.

В городе создали комиссию по проведению опроса для регистрации ее результатов.

ИСТОЧНИК KP.RU