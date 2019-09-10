Псковский район получит свыше 70 тысяч евро для профилактики лесных пожаров
Псковский район получит свыше 70 тысяч евро на мероприятия, направленные на профилактику лесных пожаров. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, деньги поступят в 2019-2021 годах благодаря реализации программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония».
Средства планируют потратить на покупку противопожарного оборудования, на распашку съездов с автодорог на территорию лесов и на восстановление 22 противопожарных водоёмов из 6 волостей Псковского района. Деньги также направят на приобретение экипировки для пожарных дружин.
КСТАТИ
По программе сотрудничества в регионе планируют провести круглые столы с представителями администрации и спасателями. Предполагается, что по итогам мероприятий в районе создадут добровольные пожарные дружины. Их участники смогут оперативно решать насущные проблемы на местах ещё до прибытия сотрудников МЧС из города.
ИСТОЧНИК KP.RU