Около 360 тысяч потратят на ремонт моста через реку Олешенка в Псковском районе
Порядка 360 тысяч рублей потратит подрядная организация на ремонт моста через реку Олешенка в Псковском районе. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», информация об этом опубликована на интернет-портале государственных закупок.
Из бюджета муниципального образования на обновление моста готовы выделить 367 тысяч 498 рублей. Такова максимальная цена контракта с подрядчиком.
За эту стоимость строителям придётся снять отбойники и ограду вдоль дороги, демонтировать деревянные прогоны и настил, покрывающий мост. А затем соорудить новые деревянные пролёты под мостом и покрыть их огнезащитным материалом, а также облагородить подъезды к обновлённому участку.
Строительную организацию, которая займётся работами в Псковском районе определят на аукционе. Его итоги подведут 24 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU