Около 360 тысяч потратят на ремонт моста через реку Олешенка в Псковском районе

СЕГОДНЯ 15:42 2019-09-10T15:42:11+03:00

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Порядка 360 тысяч рублей потратит подрядная организация на ремонт моста через реку Олешенка в Псковском районе. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», информация об этом опубликована на интернет-портале государственных закупок.

Из бюджета муниципального образования на обновление моста готовы выделить 367 тысяч 498 рублей. Такова максимальная цена контракта с подрядчиком.

За эту стоимость строителям придётся снять отбойники и ограду вдоль дороги, демонтировать деревянные прогоны и настил, покрывающий мост. А затем соорудить новые деревянные пролёты под мостом и покрыть их огнезащитным материалом, а также облагородить подъезды к обновлённому участку.

Строительную организацию, которая займётся работами в Псковском районе определят на аукционе. Его итоги подведут 24 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU