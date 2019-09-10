2019-09-10T17:30:58+03:00
Здоровье

Почти 45 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа

Регион ставит высокий план по вакцинации: 20 тысяч человек еженедельно
Алиса Солнцева
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А вы сделали прививку от гриппа?А вы сделали прививку от гриппа?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Псковской области 44 тысячи 792 человека сделали прививки от гриппа, из них 3 тысячи 493 ребенка. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, такую статистику привела вице-губернатор региона Вера Емельянова. 10 сентября первый заместитель губернатора провела совещание с главными врачами медучреждений региона и заместителями глав районов по вопросам здравоохранения.

Однако и с такими показателями план по вакцинации выполнен лишь на 15,8 процента.

Заместитель начальника отдела организации лечебно-профилактической помощи населению комитета по здравоохранению области Лада Платонова отметила, что в регионе установлена высокая планка: чтобы выполнить план по вакцинации еженедельно необходимо прививать более 20 тысяч человек.

Для того, чтобы привлечь население к вакцинации, представители комитета по здравоохранению посоветовали поликлиникам активнее взаимодействовать с руководством предприятий и организаций и проводить выездные вакцинации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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