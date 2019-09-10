Школьники из Палкино будут строить роботов при поддержке президента России

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-10T17:38:39+03:00

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В поселке Палкино, в молодежном клубе «Равные возможности», открылся кружок технического творчества «Самоделкин» для младших школьников.

Как рассказали «Косомольской правде-Псков» в клубе, благодаря кружку ребята начальной школы смогут окунуться в увлекательный мир робототехники.

- Кружок робототехники появился в поселке благодаря поддержке Фонда президентских грантов. Родителям не нужно теперь везти детей в областной центр на занятия, - отметили организаторы.

Юных конструкторов на празднике встретили шарики у входа, красочные плакаты и коробки с конструкторами. Делиться опытом и помогать ученикам начальной школы будут более опытные ребята из кружка робототехники для средних и старших классов. Некоторые из них которые уже являются призерами и победителями региональных турниров. Вместе с младшими ребятами собрал и протестировал первого робота победитель областного турнира по робототехнике Егор Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU