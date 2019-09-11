Следственный отдел выясняет судьбу человека, прыгнувшего с моста в Пскове

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-11T10:29:37+03:00

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Судьба человека, прыгнувшего с моста Александра Невского в Пскове в реку Великую, до сих пор неизвестна. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, отдел проводит доследственную проверку.

Следственный отдел располагает видео от 29 августа, на котором видно, как человек переваливается через перила моста и падает в реку.

Как сообщает СУ СК России по Псковской области, судьба человека до сих пор неизвестна, а без вести пропавших за этот день не зарегистрировано.

Следственный отдел просит граждан помочь в раскрытии дела и сообщить информацию о происшествии или установить личность человека.

Следственный отдел по городу Пскову находится на Комиссаровском переулке, 1. Телефон: 290-626.

ИСТОЧНИК KP.RU