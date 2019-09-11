2019-09-11T10:29:37+03:00
Происшествия

Следственный отдел выясняет судьбу человека, прыгнувшего с моста в Пскове

Следователи просят очевидцев или знакомых человека сообщить известные обстоятельства
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: СУ СК РФ по Псковской области.Фото: СУ СК РФ по Псковской области.
Изменить размер текста:

Судьба человека, прыгнувшего с моста Александра Невского в Пскове в реку Великую, до сих пор неизвестна. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, отдел проводит доследственную проверку.

Следственный отдел располагает видео от 29 августа, на котором видно, как человек переваливается через перила моста и падает в реку.

Как сообщает СУ СК России по Псковской области, судьба человека до сих пор неизвестна, а без вести пропавших за этот день не зарегистрировано.

Следственный отдел просит граждан помочь в раскрытии дела и сообщить информацию о происшествии или установить личность человека.

Следственный отдел по городу Пскову находится на Комиссаровском переулке, 1. Телефон: 290-626.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковским спортсменам будут выплачивать от 15 до 40 тысяч рублей
«Титан-Полимер» пригласили в состав многокомпонентного кластера в Санкт-Петербурге
Псковский технический лицей получит грант в 6 миллионов
Псковский вертолётчик получил штраф за обман начальства ради надбавки к зарплате
Школьники из Палкино будут строить роботов при поддержке президента России
Почти 45 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
Около 360 тысяч потратят на ремонт моста через реку Олешенка в Псковском районе
Псковский район получит свыше 70 тысяч евро для профилактики лесных пожаров
Власти Великих Лук: Переименовать ли улицу Зеленую — решат ее жители
Администрация Псковской области поддержит региональный Союз садоводов
Эксперты выступают против ликвидации садоводческих товариществ в Псковской области
Агрессивный военнослужащий из Острова получил штраф 10 тысяч за избиение знакомого
В Псковской области создадут Союз садоводств
В Псковской области назвали причины закрытия садоводческих товариществ
Кооперационные цепочки дальнейшего сотрудничества выстраивает «Титан-Полимер» в рамках форума в Санкт-Петербурге
Ультрасовременная «Пятерочка» и «Подружка» откроются в «Максимусе» в Пскове
Группа «Пропаганда» выступит в честь Дня лесного работника в Псковской области
В Пскове открывается Яндекс.Лицей
До конца года в Псковской области раздадут 6,5 тысяч «Подарков новорождённым» общей стоимостью в 32 миллиона
Легкоатлет из Пскова вновь завоевал «золото» на Чемпионате России
Великолучанку осудили на полтора года за убийство мужа-тирана
Почти 80 процентов мандатов в Псковской области заняли представители «Единой России»
В Псковской области директор интерната украл у своего подопечного 325 тысяч
Результаты выборов в Псковской области не соответствуют ожиданиям — секретарь «Единой России»
Перевезти домашнего питомца станет проще и быстрее для псковичей
Безработный пскович обокрал дачницу из Санкт-Петербурга
Прямой авиарейс из Пскова до Калининграда откроется в ближайшее время
Житель Печорского района отправится в тюрьму за нападение с ножом на сотрудницу магазина