2019-09-11T10:39:28+03:00
Происшествия

Псковский вертолётчик получил штраф за обман начальства ради надбавки к зарплате

Суд обязал виновного выплатить 20 тысяч рублей
Анна БЫСТРОВА
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Лётчик получил штраф за обман командира эскадрильи.Лётчик получил штраф за обман командира эскадрильи.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Военнослужащий Псковской области получил штраф за то, что обманул начальство, пытаясь получить прибавку к зарплате за полёты. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, капитан одной из войсковых частей города Острова предоставил командованию ложные сведения и поплатился за это.

В 2017 году мужчина не выполнил нормативы полётов. Он знал, что из-за этого прибавку к жалованию в размере 14 тысяч ему не выдадут. Поэтому военнослужащий решил пойти на хитрость. В декабре он заявил командиру военной эскадрильи, что перевыполнил норму, в связи с чем деньги ему полагаются по закону. Мужчина даже подкрепил свои слова подписью в документах. В итоге он всё-таки получил выплату на свою банковскую карту и тут же растратил деньги.

Когда обман вскрылся, гарнизонный суд решил наказать военнослужащего. Ему назначили штраф в 20 тысяч рублей за кражу чужого имущества с использованием служебного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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