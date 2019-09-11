2019-09-11T11:00:25+03:00
Общество

Псковский технический лицей получит грант в 6 миллионов

Деньги пойдут на реализацию проекта, развивающего цифровые навыки
Егор ТИМОФЕЕВ
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Деньги помогут лицею организовать курсы подготовки к экзаменам и олимпиады.Деньги помогут лицею организовать курсы подготовки к экзаменам и олимпиады.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Проект Псковского технического лицея получит грант в размере 6 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, жители города победили в одном из этапов Всероссийского конкурса в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Директор образовательного учреждения, Светлана Озерова, рассказала, что лицей презентовал на конкурсе проект, способствующий формированию цифровых навыков учащихся. Суть идеи, заслужившей одобрение членов жюри, в том, чтобы синтезировать классическое образование и цифровые инновации. В рамках проекта лицей предложил провести курсы подготовки к ГИА по точным наукам, международные турниры и вузовские олимпиады с привлечение зарубежных гостей.

Проект планируют осуществлять в 2019-2021 годах. В его реализации помогут партнёры технического лицея, среди которых значится технопарк «Кванториум».

ИСТОЧНИК KP.RU

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