2019-09-11T11:38:48+03:00
Спорт

Псковским спортсменам будут выплачивать от 15 до 40 тысяч рублей

Предполагается, что деньги стимулируют псковичей к новым спортивным победам
Анна БЫСТРОВА
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Спортсмены смогут получать выплаты уже с 2020 года.Спортсмены смогут получать выплаты уже с 2020 года.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковским спортсменам за победы в соревнованиях будут единовременно выплачивать от 15 до 40 тысяч рублей. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», с подобную инициативу рассмотрят благодаря главе региона Михаилу Ведерникову на следующей сессии Псковского областного собрания депутатов.

По данным Псковского агентства информации, предложение уже одобрили в комитете по бюджету, финансам и налоговой политике. Благодаря проекту спортсменов, одержавших победу в соревнованиях, не включённых в перечень Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, дополнительно стимулируют к достижению новых высот.

Из бюджета Псковской области победителю Чемпионата мира могут выплатить 40 тысяч, Чемпионата Европы30, а серебряным и бронзовым медалистам этих состязаний — по 20 и 15 тысяч. Финансово «отблагодарят» и тренера. Ему перечислят сумму в размере 50% от выплаты спортсмена-воспитанника.

Если депутаты одобрят инициативу, спортсмены смогут получать деньги уже с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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