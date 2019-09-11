Организатору нарколаборатории в деревне Плюсского района грозит пожизненный срок

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-11T12:15:03+03:00

Для своей химической лаборатории гость из Санкт-Петербурга арендовал дом в деревне. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Организатору нарколаборатории в деревне Детково Плюсского района грозит пожизненный срок. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, уголовное дело в отношении мужчины уже направили в суд.

Следствие установило, что зимой 2019 года «предприниматель» из Санкт-Петербурга снял отдельно стоящий частный дом в деревне. Мужчина завёз туда небольшую собственную «химическую лабораторию». Так в здании появились реактивы и пробирки. С их помощью злоумышленник планировал наладить серийное производство наркотиков. По замыслу мужчины, запрещённые вещества должны были продавать в Санкт-Петербурге. При этом часть наркотиков нарушитель хотел оставить себе.

Сотрудники правоохранительных органов задержали «предпринимателя». В его нарколаборатории нашли три килограмма запрещённого вещества, которое злоумышленник планировал разделить на 30 тысяч доз и пустить в оборот.

За производство и продажу наркотиков петербуржцу грозит суровое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU