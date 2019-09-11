2019-09-11T12:40:48+03:00
Происшествия

Трое несовершеннолетних из Пустошки и их взрослый приятель понесут наказание за многочисленные кражи

Молодые люди совершали преступления в Новоржевском и Пустошкинском районах
Анна БЫСТРОВА
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Добычей группы молодых людей стал автомобиль.Добычей группы молодых людей стал автомобиль.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Трое несовершеннолетних юношей из Пустошки и их взрослый приятель предстанут перед судом за многочисленные кражи. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, возраст участников преступной группировки — от 16 до 20 лет.

Следователи установили, что молодые люди имеют отношение к пяти кражам на территории районного центра, совершённым в марте и апреле. Весной 2019 года юноши взламывали гаражи и сараи в Пустошке и Новоржевском районе. Из помещений они забирали автомобильные запчасти и комплектующие для транспорта. Кроме того, в одну из «вылазок» молодые люди присвоили легковой автомобиль.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось собрать ряд доказательств вины подозреваемых. В связи с этим обвинение в кражах уже направили для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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