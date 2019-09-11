2019-09-11T12:56:57+03:00
Общество

На «Вахте памяти» в Локнянском районе обнаружили останки ста солдат

Есть надежда на идентификацию двух погибших по подписанным ложкам
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: Союз десантников. Поисковики работали на территории Самолуковской волости Локнянского района.Фото: Союз десантников. Поисковики работали на территории Самолуковской волости Локнянского района.
Изменить размер текста:

С 6 по 8 сентября в Локнянском районе прошла районная «Вахта Памяти». В Союзе десантников Великих Лук «Комсомольской правде – Псков» рассказали о результатах поисковых мероприятий. На территории Самолуковской волости работало 4 поисковых отряда: «Штурм», «Маргелов», «Память» из Локнянского района и «Память» из Порховского района.

Фото: Союз десантников. «Нужно помнить своих героев» - для поисковиков это не просто слова.

Фото: Союз десантников. «Нужно помнить своих героев» - для поисковиков это не просто слова.

В результате «Вахты памяти» поисковики обнаружили останки ста солдат, которые погибли при освобождении Локнянского и Новосокольнического районов. Поисковики нашли подписанные ложки, которые, возможно, помогут установить личности двоих погибших.

Фото: Союз десантников. На двух ложках есть подписи.

Фото: Союз десантников. На двух ложках есть подписи.

Из личных предметов солдат найдены два знака «Гвардия», мундштуки для курения, масленки, пуговицы, части обмундирования.

Фото: Союз десантников. Обнаружены останки погибших при освобождении Локнянского и Новосокольнического районов.

Фото: Союз десантников. Обнаружены останки погибших при освобождении Локнянского и Новосокольнического районов.

Торжественное захоронение с почестями пройдет 20 октября на воинском захоронении в деревне Заклюка Локнянского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вице-премьер правительства России оценила туристический потенциал Псковской области
Псковские контрабандисты пытались передать в Латвию 14 тысяч пачек сигарет
Трое несовершеннолетних из Пустошки и их взрослый приятель понесут наказание за многочисленные кражи
Организатору нарколаборатории в деревне Плюсского района грозит пожизненный срок
Псковским спортсменам будут выплачивать от 15 до 40 тысяч рублей
«Титан-Полимер» пригласили в состав многокомпонентного кластера в Санкт-Петербурге
Псковский технический лицей получит грант в 6 миллионов
Псковский вертолётчик получил штраф за обман начальства ради надбавки к зарплате
Следственный отдел выясняет судьбу человека, прыгнувшего с моста в Пскове
Школьники из Палкино будут строить роботов при поддержке президента России
Почти 45 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
Около 360 тысяч потратят на ремонт моста через реку Олешенка в Псковском районе
Псковский район получит свыше 70 тысяч евро для профилактики лесных пожаров