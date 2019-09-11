На «Вахте памяти» в Локнянском районе обнаружили останки ста солдат

СЕГОДНЯ 12:53 2019-09-11T12:56:57+03:00

Есть надежда на идентификацию двух погибших по подписанным ложкам

Изменить размер текста: A A

С 6 по 8 сентября в Локнянском районе прошла районная «Вахта Памяти». В Союзе десантников Великих Лук «Комсомольской правде – Псков» рассказали о результатах поисковых мероприятий. На территории Самолуковской волости работало 4 поисковых отряда: «Штурм», «Маргелов», «Память» из Локнянского района и «Память» из Порховского района.

Фото: Союз десантников. «Нужно помнить своих героев» - для поисковиков это не просто слова.

В результате «Вахты памяти» поисковики обнаружили останки ста солдат, которые погибли при освобождении Локнянского и Новосокольнического районов. Поисковики нашли подписанные ложки, которые, возможно, помогут установить личности двоих погибших.

Фото: Союз десантников. На двух ложках есть подписи.

Из личных предметов солдат найдены два знака «Гвардия», мундштуки для курения, масленки, пуговицы, части обмундирования.

Фото: Союз десантников. Обнаружены останки погибших при освобождении Локнянского и Новосокольнического районов.

Торжественное захоронение с почестями пройдет 20 октября на воинском захоронении в деревне Заклюка Локнянского района.

ИСТОЧНИК KP.RU