2019-09-11T15:54:00+03:00
Происшествия

Псковские контрабандисты пытались передать в Латвию 14 тысяч пачек сигарет

Злоумышленники планировали выручить около 500 тысяч рублей
Егор ТИМОФЕЕВ
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Контрабанду нашли в приграничном лесу и изъяли.Контрабанду нашли в приграничном лесу и изъяли.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Псковской области на скамье подсудимых окажутся участники группировки контрабандистов, планировавшие передать в Латвию 14 тысяч пачек сигарет. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сведения о правонарушении полицейским стали известны от пограничников.

Оказалось, что четыре приятеля из Пыталовского района решили подзаработать благодаря контрабандной торговле. Они спрятали в лесах на границе с Латвийской Республикой крупную партию табака. Мужчины предполагали, что «покупатели» незаконно пересекут границу и беспрепятственно заберут товар. От продажи местные жители надеялись выручить свыше пятисот тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили сделку. Они изъяли сигареты и возбудили уголовное дело. Теперь пыталовским контрабандистам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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