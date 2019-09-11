Вице-премьер правительства России оценила туристический потенциал Псковской области

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-11T16:17:44+03:00

Ольга Голодец выбрала для себя несколько буклетов о Псковщине

Изменить размер текста: A A

Вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец оценила туристический потенциал Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это стало возможным благодаря участию региона в стендовой выставке всероссийского проекта «Серебряное ожерелье».

Мероприятие стартовало 11 сентября в Санкт-Петербурге под флагом сессии генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. У стенда Псковской области посетителям рассказывают о достопримечательностях региона, а также презентуют экскурсионные маршруты. Желающим раздают информационные буклеты и предлагают приобрести фирменную продукцию от производителей Псковской области.

После рассказа сотрудников региональных турфирм вице-премьер поинтересовалась длительностью туров по Псковской области и выбрала несколько буклетов.

ИСТОЧНИК KP.RU