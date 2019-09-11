Вице-премьер правительства России оценила туристический потенциал Псковской области
Вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец оценила туристический потенциал Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это стало возможным благодаря участию региона в стендовой выставке всероссийского проекта «Серебряное ожерелье».
Мероприятие стартовало 11 сентября в Санкт-Петербурге под флагом сессии генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. У стенда Псковской области посетителям рассказывают о достопримечательностях региона, а также презентуют экскурсионные маршруты. Желающим раздают информационные буклеты и предлагают приобрести фирменную продукцию от производителей Псковской области.
После рассказа сотрудников региональных турфирм вице-премьер поинтересовалась длительностью туров по Псковской области и выбрала несколько буклетов.
ИСТОЧНИК KP.RU