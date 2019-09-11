На участке «Псков-Родина» появился новый асфальт и автобусные остановки почти за 30 миллионов

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-11T17:20:37+03:00

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На участке дороги «Псков-Родина» появился новый асфальт почти за 30 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядчик обновил три километра дороги в рамках осуществления нацпроекта.

В Псковском районе строители заменили трубы под проезжей частью, расширили дорогу, облагородили три остановки общественного транспорта и обустроили новую для пригородных маршрутов. Выделенные средства также позволили заасфальтировать более 500 метров пешеходной дорожки.

На завершающей стадии работ подрядчик обновит разметку на проезжей части.

КСТАТИ

Участок отремонтировали по просьбам жителей района. Строители обещают, что асфальт послужит не менее четырёх лет, а термопластичная разметка продержится около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU