2019-09-11T17:20:37+03:00
Недвижимость

На участке «Псков-Родина» появился новый асфальт и автобусные остановки почти за 30 миллионов

Ремонт выполнили по многочисленным просьбам псковичей
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Подрядчики обновили три километра автомобильной дороги.Подрядчики обновили три километра автомобильной дороги.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На участке дороги «Псков-Родина» появился новый асфальт почти за 30 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подрядчик обновил три километра дороги в рамках осуществления нацпроекта.

В Псковском районе строители заменили трубы под проезжей частью, расширили дорогу, облагородили три остановки общественного транспорта и обустроили новую для пригородных маршрутов. Выделенные средства также позволили заасфальтировать более 500 метров пешеходной дорожки.

На завершающей стадии работ подрядчик обновит разметку на проезжей части.

КСТАТИ

Участок отремонтировали по просьбам жителей района. Строители обещают, что асфальт послужит не менее четырёх лет, а термопластичная разметка продержится около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Деревни Псковской области изменят названия и «переедут» в другую волость
Вице-премьер правительства России оценила туристический потенциал Псковской области
Псковские контрабандисты пытались передать в Латвию 14 тысяч пачек сигарет
На «Вахте памяти» в Локнянском районе обнаружили останки ста солдат
Трое несовершеннолетних из Пустошки и их взрослый приятель понесут наказание за многочисленные кражи
Организатору нарколаборатории в деревне Плюсского района грозит пожизненный срок
Псковским спортсменам будут выплачивать от 15 до 40 тысяч рублей
«Титан-Полимер» пригласили в состав многокомпонентного кластера в Санкт-Петербурге
Псковский технический лицей получит грант в 6 миллионов
Псковский вертолётчик получил штраф за обман начальства ради надбавки к зарплате
Следственный отдел выясняет судьбу человека, прыгнувшего с моста в Пскове
Школьники из Палкино будут строить роботов при поддержке президента России
Почти 45 тысяч псковичей сделали прививки от гриппа
Около 360 тысяч потратят на ремонт моста через реку Олешенка в Псковском районе
Псковский район получит свыше 70 тысяч евро для профилактики лесных пожаров